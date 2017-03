Paulo Dybala parla in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Porto, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L'argentino è tornato a commentare anche la vittoria di venerdì sera contro il Milan: "La squadra ha giocato molto bene. Abbiamo vinto una grande partita contro il Milan, ma contro il Porto non sarà facile perché in undici contro undici abbiamo faticato. La gente è con noi, sempre. Lo abbiamo visto contro il Milan e contro il Napoli, sarà con noi anche domani in Champions. Puntiamo a vincere come sempre".



MILAN - "Noi viviamo tutte le partite allo stesso modo. La vittoria col Milan ci dà una carica in più, ma per come è finita in realtà avremmo meritato di vincerla già prima. Abbiamo aspettato fino all'ultimo minuto, ma per come abbiamo vinto sicuramente è una carica per arrivare con più fiducia al Porto".



TATTICA - "Non vogliamo subire gol, ma se dovesse capitare metteremo la palla al centro e torneremo a cercare di segnare. Sappiamo come gioca il Porto, noi attaccheremo e difenderemo in undici come sempre".



CHAMPIONS LEAGUE - "Vincere la Champions alla mia età, dopo solo due anni di Juve, sarebbe una cosa pazzesca. Gioco con compagni che l'hanno già vinta e che la inseguono da tempo, sicuramente mi piacerebbe essere decisivo in Champions come sono in campionato. Ma se arriviamo in finale senza i miei gol, sono contento uguale. La favorita? D'ora in poi chi passa il turno può puntare alla vittoria".



MEGLIO DEL BARCELLONA - "Da quando è iniziata la Champions, siamo allo stesso punto di Barcellona, Bayern e Real. Se passiamo il turno, forse siamo anche superiori a loro sotto qualche punto di vista perché siamo avanti in tutte le competizioni".



RUOLO - "In Argentina giocavo prima punta, come anche al Palermo. Qui sto cambiando posizione, ma dove mi sta mettendo il mister mi piace molto. Ho più continuità con il pallone tra i piedi, sono nel vivo del gioco, posso essere più vicino ai miei compagni e dialogare con loro".



GATTUSO - "Ho letto le sue parole, l'ho visto in tv. Ma non so perché ha detto che mi vede triste. Lo conosco, mi ha allenato e in partitina mi ha anche dato botte. Bisognerebbe chiedere a lui perché ha detto queste cose, io sono felicissimo".