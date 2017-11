Marouane Fellaini potrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero. Il centrocampista belga è stato proposto da intermediari anche alla Juventus, che ha registrato l'interesse senza tuttavia andare oltre. Secondo quanto riportato da ilBiancoNero.com, il club bianconero ha altre priorità per la linea mediana: i primi nomi sono quelli di Emre Can e Leon Goretzka. Fellaini offerto alla Juve: i campioni d'Italia rispondono "no, grazie".