Secondo quanto scritto da Tuttosport nell'edizione odierna, per Kevin Strootman alla Juve ci sarebbero novità. Infatti, potrebbe riprendere vita l'ipotesi di scambio con la Roma tra il centrocampista olandese e Juan Cuadrado, esterno d'attacco in partenza dopo le recenti deludenti prestazioni. La trattativa non è semplice, ma il direttore sportivo giallorosso, Monchi, è alla ricerca disperata di un esterno offensivo e Strootman sarebbe la pedina ideale per arrivare al colombiano della Juventus.