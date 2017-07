Cesare Prandelli, ora tecnico dell'Al Nasr Dubai, ha parlato a Il Corriere della Sera e ha speso belle parole per la Juve: "La Juve è stata la più brava nel programmare e nell’impostare il lavoro. Sempre sul pezzo: sa cosa vuole e come arrivarci. È presente, ambiziosa, decisa. E poi ha la fortuna di stare in una città con meno distrazioni di altre…".



L'ex tecnico viola avvisa poi Bernardeschi: "Mi domando perché stia spingendo per andarsene. A Firenze è cresciuto, come Chiesa e tutti gli vogliono bene. Forse non crede nel programma o non vede la prospettiva. Ma alla Juve rischia di fare la riserva".