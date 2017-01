La Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima per Corentin Tolisso con il Lione. Accordo sulla base di 40 milioni per il francese che, stando a quanto scrive Tuttosport, dovrebbe arrivare a Torino in estate. L'offerta della Juventus è praticamente la stessa di quella proposta in questo gennaio, ma Aulas non ha voluto privarsi del 22enne nel mercato invernale. Sul giocatore ci sono anche Inter e Milan ma la Juve sembra un passo avanti al momento.