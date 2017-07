L'ora di reagire. La Juventus non si farà trovare impreparata sul mercato, la cessione di Leonardo Bonucci era nell'aria da tempo, la soluzione Milan ha sorpreso tutti anche per le tempistiche; ma è già considerata acqua passata. Si va oltre, con Douglas Costa in più e in attesa di risolvere la questione Schick, priorità a Bernardeschi mentre in difesa e a centrocampo il casting continua. Una certezza in più arriverà molto presto: è tutto fatto per Wojciech Szczesny in porta, accordo in arrivo anche con l'Arsenal.



IDEA LOCATELLI - Il portiere polacco ha detto sì ai bianconeri da tempo, adesso è praticamente raggiunta anche l'intesa con i Gunners per la cessione di Szczesny a titolo definitivo. L'idea della Juve è di portarlo negli Stati Uniti, si lavora per completare burocraticamente ogni dettaglio, ma l'ex numero uno della Roma andrà ad affiancare Buffon. A proposito di idee, l'ultima di Marotta e Paratici porta... al Milan: non solo De Sciglio da trattare dopo l'operazione Bonucci, è spuntata anche un'opportunità che porta a Manuel Locatelli. Quel gol sotto l'incrocio contro i bianconeri resta indelebile, eppure il Milan lo considera cedibile e la Juve ha già avviato i contatti con gli agenti di Locatelli: dovesse andar via uno tra Rincon, Lemina e Sturaro, può essere un jolly in più a centrocampo. Ecco perché sono partiti i primi dialoghi, bisognerebbe poi trattare col Milan, non siamo ancora in fase avanzata. Ma quest'estate sorprendente sulla Milano-Torino può continuare a tirare fuori mosse inaspettate...