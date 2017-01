Il Tianjin Quanjian si è visto sbattere la porta in faccia dalla Juve per Mario Mandzukic, con il croato per niente interessato a lasciare l'Europa, ma la squadra di Fabio Cannavaro non ha nessuna intenzione di arrendersi. Dopo il no, il club cinese si sta riorganizzando e ha tutta l'intenzione di sferrare un nuovo attacco, soprattutto se fosse costretto ad abbandonare la pista Kalinic.