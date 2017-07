La Juventus continua a monitorare vari nomi sul mercato in entrata, specialmente per ciò che riguarda il centrocampo. Mentre vanno avanti le trattative per Matuidi e Can, Tuttosport rivela che i bianconeri hanno messo gli occhi anche su William Carvalho (Sporting Lisbona) e Danilo Pereira (Porto). Il problema dei due centrocampisti portoghesi è la clausola rescissoria. Quella di Carvalho è fissata a 40 milioni e quella di Danilo addirittura a 60.