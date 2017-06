Un problema in più da considerare. Sì, perché il mercato della Juventus passa non solo da cartellini dal costo altissimo ma anche da ingaggi faraonici che si sommano. E rischiano di diventare un problema per lo spogliatoio, dove i musi lunghi per contratti altissimi ai nuovi arrivi sono frequenti in qualsiasi grande squadra. Le possibili crepe vanno considerate anche per la Juve, impegnata in acquisti che richiedono stipendi molto elevati: Douglas Costa parte da 6 milioni all'anno, mentre N'Zonzi ne chiede 5 con bonus. Tanti, tantissimi soldi.



RISCHIO BOOMERANG - Di fronte a queste richieste, è chiaro che pensare ad acquisti dagli ingaggi più ragionevoli sia un fattore positivo per la Juventus; ma è altrettanto vero che servono campioni - come Douglas Costa - per il salto di qualità in Champions. E allora il dilemma diventa rischio boomerang, prendere grandi giocatori col pericolo ingaggi al rialzo e richieste dai big. Lo spogliatoio può infiammarsi, basta un attimo. Ecco perché la Juve a questa situazione è molto attenta.