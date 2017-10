Non sta andando nel migliore dei modi l'esperienza di Riccardo Orsolini con la maglia dell'Atalanta. L'esterno di proprietà della Juventus ha infatti collezionato soltanto quattro presenze in Serie A, nessuna in Europa League, per totale di appena 62 minuti di gioco. I bianconeri stanno valutando il da farsi assieme all'agente del calciatore Donato Di Campli. Stando a quanto riporta Ilbianconero.com, tuttavia, la dirigenza della Signora non vorrebbe che Orsolini lasciasse l'Atalanta dopo solo sei mesi dal suo arrivo a Bergamo.