Il segreto del successo è la programmazione. Niente è lasciato al caso, l'improvvisazione è rigettata.. Appena il quadro mostra una piccola crepa, Marotta, Paratici e tutta la squadra di osservatori sono già in campo, per trovare il profilo ideale per sistemare il futuro.- È successo con Daniele Rugani, per fare un esempio. Le sue potenzialità sono emerse ad Empoli e la Vecchia Signora non ha esitato ad accaparrarselo, individuando in lui il perfetto erede di Andrea Barzagli. Ora il piano sembra quasi riuscito. È successo con Caldara, che probabilmente raccogilerà l'eredità di Chiellini.