Un vecchio pallino che torna d'attualità, un nome in più da aggiungere nella lista di potenziali obiettivi per il centrocampo della prossima stagione., trequartista classe 1994 autore di. Un'annata davvero importante, la migliore in carriera per l'ex giocatore di Udinese e Sampdoria,. Una valutazione irrisoria se si considera chee da un contratto firmato la scorsa estate fino a giugno 2022.- Ha fatto un affarone il presidente Bruno de Carvalho, che a giugno 2017 lo acquistò dalla Samp per poco meno di 10 milioni e che oggi può ragionevolmente pensare di cederlo a cifre nettamente superiori. Secondo il quotidiano portoghese Record,che hanno proseguito il loro lavoro al di là della doppia sfida di Champions League tra i giocatori di Jorge Jesus e quelli di Allegri. Relazioni più che positive, che hanno messo in evidenza la. La formazione bianconera potrebbe cambiare un paio di pedine a centrocampo in estate e Bruno Fernandes rientra per età, qualità tecniche e parametri economici nella lista di quei giocatori da Juventus. La difficile situazione venutasi a creare in seno allo Sporting , cole una folta fronda di calciatori, tra cui Fernandes, in seguito alla partita con l'Atletico Madrid di Europa League, può aver creato una prima crepa nei rapporti nei quali la Vecchia Signora e gli altri club interessati (c'è anche la squadra di Simeone) sono pronti a infilarsi.