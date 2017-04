Ricorda Marchisio, sussurrano in molti. Talento, serietà, qualità: Francesco Cassata è un prodotto di scuola Juventus per davvero, cresciuto e maturato a Torino, un giovane forte fatto in casa nel vero senso della parola. Proprio come Claudio, i passi sono simili oltre al ruolo, un'annata importante ad Ascoli in prestito per valorizzarlo. Obiettivo raggiunto: Cassata è un classe '97, eppure colleziona 31 presenze e convince tutti. In molte lo seguono, la Juve lavora per blindarlo perché il contratto scade nel 2018. Lui come Favilli, obiettivi di casa Ascoli (dopo Orsolini) per cui programmare il futuro. Tutte le novità sulla situazione Cassata nel nostro video.