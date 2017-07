La Juventus è pronta a far saltare l'operazione Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria, preso dalla Juve con un accordo verbale a giugno scorso, dopo i nuovi test medici sostenuti nei giorni scorsi ha visto emergere la necessità di un periodo di riposo; la dirigenza bianconera non ha voluto procedere sulle stesse condizioni della trattativa, ovvero un trasferimento a titolo definitivo per quasi 30 milioni pagabili in più anni. E così, oggi lo ha comunicato alla Sampdoria in un incontro che vi abbiamo raccontato; ma in cui la società blucerchiata ha confermato l'idea di non volere un prestito con riscatto alle presenze.



SALTA TUTTO - La Juve a queste condizioni non ha intenzione di andare avanti. Ecco perché l'operazione Schick può davvero saltare, al momento è questa la situazione. Solo un cambio di rotta da parte della Samp potrebbe modificare tutto, altrimenti la Juventus non andrà oltre e non firmerà i contratti che erano pronti da tempo. Con delusione per Schick, amareggiato così come tutta la Samp.