L'Inter è sempre più vicina a soffiare Kwadwo Asamoah alla Juve. Un colpo a costo zero importante, considerando come il ghanese sia ormai un giocatore completamente recuperato e rinato come terzino sinistro. Ma il club bianconero non rimane con le mani in mano, anzi medita già la vendetta. In casa Inter infatti non c'è ancora la certezza di poter completare il riscatto di Joao Cancelo dal Valencia: un profilo, quello del portoghese, a lungo seguito anche in passato dalla Juve. Che ora rimane particolarmente attenta all'evolversi della situazione. Se in ultima istanza l'Inter dovesse riuscire a far valere il diritto di riscatto, ci sarà poco da fare. In caso contrario, la Juve potrebbe spingere il piede sull'acceleratore.

UOMO GIUSTO – Ad oggi il pacchetto di esterni della Juve vede il solo De Sciglio, insieme a Spinazzola, piuttosto certi di essere protagonisti nella prossima stagione. C'è poi Darmian in continua ascesa. E mentre sulla sinistra si valuta ancora Hector, aspettando di capire come andrà a finire la questione Alex Sandro, ecco che la Juve può permettersi di cercare anche sulla destra un profilo al top. Cancelo rimane tra i preferiti di Marotta e Pratici, l'esperienza all'Inter gli è servita per ambientarsi e capire il calcio italiano nonostante un avvio complicato, i rapporti col Valencia sono ottimi come dimostrano ad esempio gli affari Zaza e Neto. Più delicato l'equilibrio in essere tra la dirigenza bianconera e Jorge Mendes, anche se a più riprese si sta provando a trovare la chiave giusta per consolidare questo asse. La palla è ovviamente saldamente nelle mani dell'Inter: se dovesse farsela scappare, la Juve sarà lì pronta ad approfittarne.



@NicolaBalice