Con il 4-2-3-1 che apre necessariamente nuovi scenari per il mercato della Juventus, l'idea della società è quella di investire su un esterno d'attacco di sicura qualità. Il favorito resta Douglas Costa, in uscita dal Bayern Monaco, ma se non si concretizzasse l'operazione per il brasiliano è già pronta un'alternativa: si tratta di Nicolas Gaitan, classe 1988 dell'Atletico Madrid, il cui cartellino costa circa 15-20 milioni di euro.