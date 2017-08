La Juventus non si arrende ed è pronta a presentare al Liverpool un'offerta da 25 milioni di euro per Emre Can. Come riporta Il Corriere dello Sport il nazionale tedesco è sempre uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri sebbene i Reds non abbiano alcuna intenzione di liberarsene, nonostante il calciatore non abbia ancora dato l'ok al rinnovo di contratto.