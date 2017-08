Secondo quanto riportato da Tuttosport, in questi giorni Mino Raiola è atteso a Parigi per incontrare la dirigenza dle Paris Saint Germain. L'obiettivo convincerli a cedere Blaise Matuidi per cui la Juventus si è detta disposta anche ad alzare l'offerta che, fino ad oggi, non aveva mai superato i 15 milioni di euro. L'agente Raiola le sta provando tutte per questa operazione.