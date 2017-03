La Juve punta forte su Inaki Williams dell’Athletic Bilbao. Dalla Spagna arrivano news importanti da questo punto di vista: come riporta il quotidiano As, la società bianconera sta per provare un primo affondo per portare il forte classe ’94 all’ombra della Mole. Il club basco dal canto suo non sembra volersi smuovere dalla richiesta di 50 milioni di euro: la Juve è interessata a Williams ma non è intenzionata a spendere una cifra tanto alta, data la non completa maturazione di un giocatore che ha dimostrato solo una parte del suo potenziale e che deve perciò esplodere definitivamente. La Juventus comunque vuole provarci, ma si sa, l’Athletic è bottega cara.