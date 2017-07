E' tutto pronto per lo scambio tra difensori sull'asse Juventus-Cagliari. Ai rossoblù andrà a titolo definitivo Filippo Romagna, ai campioni d'Italia Dario Del Fabro più 3 milioni di euro. Come riferito da L'Unione Sarda, ieri il difensore centrale di Alghero è stato uno dei pochi a non affrontare le rapide del fiume Noce (nel ritiro estivo della squadra di Rastelli), in attesa di una chiamata del suo agente.