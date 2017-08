Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus ha sentito proporsi in questi giorni due centrocampisti dal Barcellona. Si tratta di André Gomes e di Rafinha, entrambi non rientranti nel progetto dell'allenatore Valverde; ma non si concluderà nessuna di queste due operazioni perché i bianconeri non sono interessati, decisione definitiva di Marotta.