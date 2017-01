C'è anche Pepe nella lunga lista dei giocatori a scadenza di contratto dal prossimo giugno. Un'opzione accostata a tantissime società, tra queste in Spagna hanno ipotizzato un trasferimento alla Juventus per il difensore portoghese. Come stanno le cose? Ad oggi, la Juve non pensa assolutamente a questa ipotesi. Anzi. Nelle scorse settimane, l'entourage di Pepe ha proposto l'idea a Marotta e Paratici che hanno gentilmente declinato l'offerta. Con tutta la stima per il difensore del Real Madrid, la sua carta d'identità (34 anni a febbraio) e il suo stipendio ancora molto alto costituiscono due ostacoli decisivi: la linea bianconera è chiara, con Rugani e Caldara uomini del futuro. E senza Pepe nelle strategie.