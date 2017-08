La Juventus vuole riportare alla casa madre Leonardo Spinazzola. Il giocatore, che secondo gli accordi pattuiti la scorsa estate dovrà restare all'Atalanta un'altra stagione, è ritenuto il rinforzo ideale per la fascia sinistra, ma per il momento il club nerazzurro non ha voluto sentirci. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a offrire Rincon al club di Percassi, alla ricerca di un rinforzo per la mediana.