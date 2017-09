Secondo La Gazzetta dello Sport, in cima ai sogni della Juventus e di Max Allegri in questi anni c'è sempre stato Isco. Il gioiello del Real Madrid ora è in decollo, negli anni scorsi sembrava addirittura cedibile ma non si è mai arrivati ai 60 milioni chiesti dal Real. E adesso bisognerà cambiare i propri sogni: il Real lo blinderà con una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Irraggiungibile.