Stephan Lichtsteiner, tra le tante voci in entrata e in uscita, è ancora al suo posto. Come lo scorso anno. Lo svizzero vorrebbe restare e per questo non ha ancora nemmeno preso in considerazione le proposte di Nizza e Wolfsburg. E la Juve? Non lo ritiene un incedibile, ma non ha alcun interesse a metterlo alla porta finché non si chiarirà la situazione. L'addio di Dani Alves ha cambiato i piani.