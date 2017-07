La Juventus si sta allenando a Vinovo da 5 giorni, per preparare la prossima stagione. Quest'oggi un solo allenamento in mattinata, mentre la seduta pomeridiana è stata annullata. Il gruppo legato alla prima squadra è in realtà molto scarno, perchè non sono presenti tutti i nazionali, a cui è stato concesso un periodo di vacanza più lungo.



Nel pomeriggio di domani si uniranno al gruppo Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mario Lemina, Stephan Lichtsteiner, Mario Mandzukic, Claudio Marchisio e Miralem Pjanic. Gigi Buffon raggiungerà, invece, Vinovo nella giornata di venerdì.