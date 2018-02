Juve, passerai il turno con il Tottenham? Ecco le probabilità, analizzate dal sito ufficiale della Uefa: limitando il discorso ai pareggi con gol nella gara di andata, nelle precedenti 10 occasioni in sfide ad eliminazione diretta o finale andata e ritorno, la Juve ha passato il turno o vinto il torneo in sei occasioni, mentre quattro volte è stata eliminata. Di questi dieci precedenti con gol, però, in cinque occasioni i campioni d'Italia hanno pareggiato l'andata per 2-2, superando il turno due volte e subendo un'eliminazione per tre volte. Considerando soltanto quest'ultima statistica, le probabilità di qualificazione si aggirano quindi intorno al 40%. Se si analizzano invece tutti i precedenti in Coppa dei Campioni/UEFA Champions League in cui una squadra ha pareggiato 2-2 in casa all'andata, le possibilità della Signora scendono addirittura al 17%.