Come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.com già nella serata di ieri, lGianluigi, portiere e capitano bianconero, dopo il crollo emotivo e in classifica in favore dei partenopei,Alta tensione soprattutto con Medhi, che ha consentito a Kalidou Koulibaly di staccare indisturbato e di segnare il potenziale gol scudetto per espugnare l'Allianz Stadium. E il numero uno bianconero