Nel calciomercato di oggi, un ruolo chiave è sempre più rivestito dal ruolo occupato da agenti e intermediari. Tanto da costringere soprattutto i top club a prevedere un'ampia fetta del proprio budget proprio per i bonus da destinare a questi terzi protagonisti. Ricchi o ricchissimi compensi, che vanno a incidere sulla compravendita di calciatori e sulle trattative per i rinnovi ma anche sui singoli ingaggi stagionali da affiancare agli stipendi degli stessi atleti. E che per quel che riguarda la Juve possono essere analizzati in maniera trasparente grazie alla pubblicazione degli stessi all'interno della “Relazione finanziaria annuale”. Si tratta di un giro d'affari di diverse decine di milioni di euro per la sola stagione 2016/2017, dato che fa capire quanto potere i vari agenti Fifa stiano acquisendo specialmente ad alti livelli.

NON SOLO POGBA - Definiti come oneri accessori su diritti pluriennali calciatori non capitalizzati, la somma dei vari affari di acquisto, cessione o rinnovo ha visto la Juve versare la somma di quasi 36 milioni di euro nella sola stagione appena conclusa (35 milioni e 957 mila euro): una voce 'drogata', per così dire, dalla cessione di Pogba con gli oltre 26 milioni incassati da Mino Raiola e i suoi. Non c'è solo il caso Raiola a poter far riflettere sul ruolo di agenti e intermediari: guardando ad esempio alla situazione di Marko Pjaca, infatti, la corsa che ha visto vincere la Juve rispetto a Milan, Inter e Borussia Dortmund ha comportato anche un premio per gli agenti del croato da 5,4 milioni di euro. Così come sensibilmente hanno inciso sul bilancio bianconero i compensi per i rispettivi agenti nel caso degli acquisti di Higuain (circa 3 milioni) e Pjanic (quasi 2 milioni). Ci sono poi altre situazioni collaterali, come quelle che vedono per ogni anno di permanenza alla Juve 1,3 milioni di euro da versare agli agenti di Khedira, o ancora 800 mila euro a Nicola Higuain e 750 mila euro a Triulzi per Dybala, la cui firma sul rinnovo è rimasta a bilancio per un carico residuo da oltre 2,4 milioni di euro.