Il piano giovani della Juventus continua, senza sosta. E spesso negli ultimi mesi si è concentrato anche sulla ricerca di prospetti in Portogallo, una base florida in quanto a talenti da scovare per lo scouting bianconero che ha già pescato il giovanissimo Campos un'estate fa dal Benfica, classe 2000 proprio come Serrao del Porto e Freitas del Vitoria, altri due ragazzi presi dai bianconeri. ll prossimo può essere un obiettivo per giugno.



RADAR SU TAVARES - Si chiama Jair Tavares, esterno offensivo classe 2001 di grande prospettiva. Solo 16 anni ma tante relazioni positive su di lui dagli uomini della Juventus che lo stanno osservando nell'Under 16 del Benfica, dove il ragazzo ha confermato di avere qualità decisamente interessanti. Ecco perché potrebbe essere un colpo per la Primavera del prossimo anno, se si dovesse trovare l'accordo. E la Juve può tornare a pescare in Portogallo, il piano giovani non finisce mai...