Alvaro Morata e la Juventus, un amore che non è mai finito davvero. I rapporti tra la società bianconera, la tifoseria, l'ambiente intero e l'attaccante spagnolo sono rimasti sempre buonissimi nel tempo. Non a caso un anno fa di questi tempi rallentava sull'opzione Milan anche per il suo legame con la Juve, fin troppo forte. Ma il suo ritorno in bianconero è un'opportunità complessa per una ragione puramente economica: quanto costerebbe alla Juve il ritorno di Alvaro?



I DETTAGLI - L'attaccante è costato al Chelsea poco meno di 80 milioni, una cifra decisamente importante. E determinante sarà capire la volontà del prossimo allenatore dei Blues su come gestire il futuro di Morata, visto che Antonio Conte è ai saluti finali. Ma quel prezzo è un problema per la Juve come per qualsiasi altra squadra che volesse avvicinarsi a Morata: in più, l'ingaggio dello spagnolo supera gli 8 milioni di euro più premi ed è un altro ostacolo per riportarlo in Italia. Valutazioni in corso, di certo la Juventus riprenderebbe Alvaro volentieri e non lo esclude, parola di Marotta. Ma sarà determinante capire le condizioni fissate dal Chelsea, al momento non c'è alcuna intenzione di fare sconti, l'estate è lunga. E Morata tornerebbe più che volentieri...