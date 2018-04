Si attende il tutto esaurito, almeno per quanto riguarda la curva ospite, per la grande sfida tra Inter e Juventus in programma per sabato sera. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, saranno circa 10.000 i tifosi bianconeri allo stadio, parte dei 74.000 biglietti venduti finora, che lasciano appena 4.000 tagliandi rimasti nei vari settori dello stadio. Il Derby d'Italia, mai come questa volta, tiene tutti con il fiato sospeso.