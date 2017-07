"Certi amori non finiscono..." cantava Antonello Venditti in quella che, per tante sessioni di mercato, è stata la canzone preferita di Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan. Oggi, quella stessa canzone, torna alla mente per raccontare la storia di due che dal club rossonero, proprio con Galliani, sono passati e ora si ritrovano insieme alla Juventus: Massimiliano Allegri e Mattia De Sciglio (foto da twitter @AndreaLongoni5). L'allenatore livornese fu uno dei primi ad accorgersi delle qualità del classe '92, che fece debuttare in Champions League e in Serie A nella stagione 2011/2012 e promosse titolare a partire da quella successiva.



'UN FENOMENO' - Un amore - sportivo, si intende - vero, quello che lega i due. Con Allegri che, il 21 dicembre 2013, in conferenza stampa, arrivò a definire "un fenomeno" De Sciglio: "I giovani devono abituarsi a giocare e a trovare un proprio equilibrio: questo è il percorso che deve fare un giovane, a meno che uno non sia un fenomeno. Non vorrei fare il nome di De Sciglio, ma l'esempio è quello. Di De Sciglio ce n'è uno, altrimenti sarebbe troppo facile. De Sciglio è arrivato e ha giocato subito titolare nel Milan: credo che al momento sia, nonostante la giovane età, uno dei migliori terzini in Italia e in Europa".



ALLEATO ALLEGRI - Una convinzione forte, che ha spinto Allegri a chiedere a Marotta e Paratici l'acquisto di De Sciglio già dallo scorso anno. A partire dalla sfida col Barcellona di questa notte, il neo numero 2 bianconero cercherà di dimostrare di essere tornato quello degli inizi e di aver superato le difficoltà delle ultime stagioni al Milan. Per prima cosa si risposterà sulla destra, quella fascia che - in attesa di novità dal mercato - non ha un vero padrone. De Sciglio e Lichtsteiner per il momento si danno battaglia per una maglia da titolare. Ma l'ex capitano rossonero ha un alleato in più, che ora siede sulla panchina della Juve.



@marcodemi90