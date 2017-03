Nel calcio, soprattutto in quello italiano, la regola per vincere è sempre stata una: 'pensare a non prenderle'; i campionati infatti, storicamente, non li vince il miglior attacco, ma la miglior difesa. E la Juventus su questa massima ha costruito uno dei cicli più vincenti di sempre: cinque scudetti, lanciata verso il sesto, due Coppe Italia, con la possibilità di conquistare la terza quest'anno, e tre Supercoppe. Per entrare definitivamente nei libri di storia, però, manca un'affermazione in Europa, dove non sempre la regola è che vince la squadra che subisce meno, anzi.



INVERSIONE DI TENDENZA - Negli ultimi quattro anni, infatti, solo in un caso a trionfare in Champions League è stata la squadra che aveva incassato meno gol: il Real Madrid, proprio la stagione passata, con sei reti al passivo. Il fatto che appena un anno fa non sia stato l'attacco a fare la differenza, però, fa ben sperare a Torino; la Juventus, infatti, nell'edizione di quest'anno della Champions League si presenterà ai quarti di finale da migliore difesa del torneo, con due soli gol subiti tra gironi ed ottavi. Il Real Madrid potrebbe aver dato il via ad un'inversione di tendenza statistica che può fare le fortune dei bianconeri che, grazie a questa retroguardia quasi imperforabile, vogliono imporre la loro supremazia anche in Europa.



DIFESA MIGLIOR ATTACCO - Sono solo due i gol subiti dai bianconeri, entrambi nei gironi: uno contro il Lione e uno contro il Siviglia. Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini hanno ribadito sul campo la superiorità fisica e tecnica di una difesa che si è dimostrata decisiva quanto, e più, dell'attacco anche al di fuori dei confini nazionali. Non solo i titolari, anche le riserve della Juventus hanno sempre risposto in modo positivo quando sono state chiamate in causa, come certificano le prestazioni di livello di Rugani e Benatia. E gli ottimi risultati ottenuti in questa edizione della Champions, figli di una solidità senza eguali, hanno anche permesso alla Vecchia Signora di collocarsi al primo posto del ranking UEFA stagionale; un altro buon presagio che dà il polso della grande stagione che stanno giocando i bianconeri. La finale di Cardiff è ancora lontana, certo, ma con una difesa tra i tifosi non manca e anzi, cresce la fiducia nell'impresa...