Osservato speciale. I radar della Juventus sono sempre accesi sui giovani promettenti e specialmente italiani, l'identikit è perfetto per Filippo Melegoni, centrocampista classe '99 dell'Atalanta e capitano della Nazionale Under 19 che Gian Piero Gasperini ha già fatto debuttare in Serie A lo scorso anno. Se il coetaneo e amico Bastoni è già stato preso dall'Inter per il futuro, Melegoni - centrocampista di qualità, con ottimi piedi e personalità - piace molto alla Juve che non è l'unica squadra che lo sta seguendo, tra Italia e estero non mancano le opportunità.



ANCORA SEGUITO - Anche nelle prime uscite stagionali, la Juventus è stata attenta ai progressi di Melegoni. E continuerà a farlo osservare in questi mesi, rapita dalle sue qualità e dalla serietà professionale di un ragazzo così giovane ma allo stesso tempo determinato. Chiaro, l'Atalanta è bottega carissima quando si tratta di giovani del proprio vivaio: i dirigenti bianconeri lo sanno bene, così come tutti gli altri club che monitorano Melegoni. Non sarà facile portarlo via alla Dea che se lo tiene stretto volentieri, aspettando di riporporlo tra i 'grandi'. Con una strada da big già segnata, dipenderà tutto da Filippo. Un nuovo talento, osservato speciale.