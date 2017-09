Il senatore Antonio Razzi, la Corea del Nord e il calcio. Non solo Han, il talento del Cagliari, ora al Perugia, che illumina la Serie B. Da oggi il nome del senatore si lega a quello di Dybala, stella della Juventus. Queste, infatti, le parole di Razzi a Radio Cusano Campus: "Il viaggio in Corea l'ho rinviato. Non per paura, sia chiaro! Io non ho paura di niente e di nessuno perché sono sempre stato così nella mia vita .Qualcuno chiama Kim Jong Un 'Ciccio Kim'? Se lui lo sapesse non si arrabbierebbe, sa che scherzare fa bene al cuore. E' un uomo di mondo, sa stare allo scherzo. So che Kim Jong Un è un grande appassionato di sport. Per questo proverò a portare in Corea del Nord il fuoriclasse della Juventus, Dybala. Sarebbe una festa nazionale, se porto Dybala lo stadio da 200.000 spettatori si riempie, devono mettere pure i maxischermi fuori. Provo a portare Dybala e sto provando a portare anche Il Volo. Kim Jong Un è amante della musica, visto che Gianluca del Volo è abruzzese ho detto al padre che Kim Jong Un li ha invitati ufficialmente per andare alla settimana musicale. Potrebbero collaborare con me alla pacificazione del mondo. Sarebbe meraviglioso andare con Dybala e il Volo in Nord Corea