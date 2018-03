In Brasile si sta prendendo le copertine da qualche settimana. La promessa del futuro sta sbocciando: Vinicius Junior, segnatevi questo nome perché ne sentiremo parlare. L'attaccante classe 2000 del Flamengo è finalmente decollato anche in prima squadra, la doppietta in Copa Libertadores contro l'Emelec gli è valsa il palcoscenico internazionale perché Vinicius è promesso sposo del Real Madrid. L'operazione chiusa da Florentino Perez mesi fa vede anche un retroscena sulla Juventus, storie di un intrigo di mercato.



COME E' ANDATA - Juve e Real infatti si sfideranno in Champions League per i quarti di finale, hanno ottimi rapporti dirigenziali ma sul mercato gestiscono i propri acquisti con una politica totalmente diversa. In particolare, la Juve con la gestione Marotta-Paratici è molto cauta sul fronte Sudamerica: si acquista poco e soltanto quando l'affare ha un senso economico oltre che tecnico, senza svenarsi per giocatori rischiosi. Ma la Juve aveva pensato a Vinicius vedendolo giocare con le nazionali Under del Brasile: primi sondaggi, informazioni richieste con una clausola da 30 milioni a blindarlo. Decisamente troppi. Eppure Vinicius è stato messo nel mirino, storia di un anno fa perché a sbaragliare la concorrenza è stata la "follia" di Florentino Perez. Volenteroso di regalare un nuovo Neymar al Real, ha speso 45 milioni di euro (oltre il valore della clausola) nticipando tutti - Juve e Barça incluse - prenotando Vinicius Junior per il futuro delle merengues, quando compirà 18 anni. I bianconeri si sono naturalmente tirati indietro, la speranza del Real visti anche i numeri recenti di Vinicius è di aver fatto un affare. Ma la sorpresa dei dirigenti della Juve alla scoperta dell'offerta madridista rimane il retroscena di un acquisto che farà sicuramente parlare di sé, aspettando la sfida tra i due club in Champions...