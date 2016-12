La Juventus e il Real Madrid tornano ad intrecciare i propri destini sul mercato a solo un anno dalla conclusione dell'operazione che ha prima portato Alvaro Morata in bianconero per poi agevolarne il riscatto da parte del club madrileno. I due club sono sempre in ottimi rapporti e, in vista del prossimo mercato di giugno quando scadrà il ban imposto dalla FIFA al Real Madrid, stanno studiano una doppia operazione.



LA JUVE VUOLE JAMES - Un'idea confermata dal direttore sportivo Beppe Marotta e oggi rilanciata dal quotidiano AS è sicuramente quella di portare a Torino il trequartista James Rodriguez. La stella della nazionale colombiana è ormai fuori dal progetto tecnico di Zinedine Zidane e ha più volte manifestato la volontà di cambiare aria. La Juventus ci sta pensando seriamente, ma solo per giugno quando alle Merengues verranno chieste informazioni anche per il centrocampista tedesco Toni Kroos.



REAL, ASSALTO A DYBALA - Un'operazione sicuramente onerosa, ma che potrebbe essere controbilanciata dalla cessione, proprio al Real Madrid di Paulo Dybala. Come riportato da Mundo Deportivo, infatti, il sogno di mercato di Florentino Perez a giugno sarà proprio la punta argentina. Il presidente dei Blancos è pronto a fare follie per arrivare a Dybala e l'inserimento di una contropartita di così ampio valore come James Rodriguez può sbloccare l'affare. Fantamercato? Al momento i discorsi sono solo in fase embrionale. La Juve non vuole privarsi della propria stella, ma se l'offerta del Real Madrid sarà davvero irrinunciabile il dg Beppe Marotta si siederà ad un tavolo ad ascoltarla.