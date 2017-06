Aggiungete la vostra canzone alla playlist Spotify e caricate i Bianconeri per la #UCLFinal #ItsTime https://t.co/1euAxbU6Y5 pic.twitter.com/fW579RZry9 — JuventusFC (@juventusfc) 3 giugno 2017

¡Hola!, aquí os dejamos la portada de Mundo Deportivo del sábado 3 de junio de 2017 #portada #deporteshttps://t.co/KdW2mqKykP — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 2 giugno 2017

Buenos días, aquí tenéis la portada del 3 de junio de 2017 pic.twitter.com/hGorUFWHhR — AS (@diarioas) 3 giugno 2017

Ecco la prima pagina dell'edizione nazionale del Corriere dello Sport-Stadio di sabato 3 giugno https://t.co/8OlEzxArC8 — Corriere dello Sport (@CorSport) 2 giugno 2017

La prima pagina di Tuttosport di sabato 3 giugno https://t.co/D9huHUBJYc — Tuttosport (@tuttosport) 3 giugno 2017

Ci siamo! Questa sera (calcio d'inizio alle ore 20.45) al Millennium Stadium di Cardiff si gioca la. Calciomercato.com racconta in tempo reale le ultime ore prima della partita.JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema. All. Zidane.Arbitro: Brych (Germania).Ancora sei ore e poi ci sarà il calcio d'inizio. Ecco un altro aggiornamento dal nostro inviato a Cardiff, Nicola Balice.I tifosi di Juventus e Real Madrid hanno completamente invaso le strade di Cardiff.Andrea Agnelli, John e Lapo Elkann sono a pranzo insieme alle rispettive famiglie nel centro di Cardiff.Nicola Balice ci porta alla scoperta di Elevens, il pub-museo di Gareth Bale.Andrea Agnelli questa mattina ha effettuato una passeggiata per le vie del centro di Cardiff.La squadra è in questi minuti a pranzo, presso il Vale Resort, dove questa mattina ha effettuato il risveglio muscolare.: "Juve, fai vedere quello che vali".Il Real Madrid ha scelto di annullare la festa presso la storica Plaza de Cibeles a MadridNicola Balice, inviato di Calciomercato.com a Cardiff, ha intervistato questi due tifosi in vista della sfida di stasera.Dopo il risveglio muscolare, i giocatori della Juve stanno facendo una passeggiata su uno dei campi del Vale Resort, l'hotel che li ospita a Cardiff.in coro: "Real, sarà 12esima!".- Da Cardiff rimbalzano indiscrezioni suidelle due squadre in caso di parità dopi i tempi regolamentari e supplementari:per la Juventus;per il Real Madrid. Poi si vedrà a oltranza: da. Possibile panchina per il 2000Cardiff si è già riempita di tifosi bianconeri, che stanno cantando e facendo sentire tutto il loro entusiasmo dalle prime ore di questa mattina.La Juventus sta effettuando in queste ore il risveglio muscolare presso l'hotel che la sta ospitando a Cardiff.- "Questa Juve è simile alla mia del 1996. Come allora, vedo lo spirito giusto, la cattiveria negli occhi, la voglia di farcela. Allegri è l'artefice di tutto, un grande allenatore che ha saputo sempre far giocare da squadra la sua Juve. L’esempio di Mandzukic è il più lampante. Higuain e Dybala si completano, hanno dimostrato di essere una coppia d’attacco eccezionale anche a livello internazionale. La Juve deve temere Sergio Ramos, è quello che mi fa più paura di tutti. Perché di testa è fortissimo e ha un grande senso della posizione. Può far male davvero". LEGGI IL RESTO DELL'INTERVISTA - "Buffon è il simbolo e il leader della Juventus, ma Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore". LEGGI QUI IL RESTO DELL'ANALISI - "Dybala può cambiare gli equilibri: ha qualità enormi, dà l’assist, ti manda in gol e fa gol, tiene palla. Il Real lo teme più di Higuain che conosce bene. Come tipo di gioco lo paragono a Messi, anche se forse questo è un altro sacrilegio. Platini era più semplice, la sua grandezza era la semplicità. Non cercava il dribbling, non aspettava il rivale: in questo Dybala è più Sivori. E comunque Messi, Maradona, Platini non sono paragonabili a nessuno, anche se io Michel l’ho marcato. Mentre parliamo guardo una foto in cui sono con Pirlo. Ecco: Platini, Pirlo, ora Dybala sono i geni della squadra. Certo Michel quando attaccava segnava come un centravanti". LEGGI QUI IL RESTO DELL'INTERVISTA - "Forza Juve e forza Buffon,". LEGGI QUI IL TESTO COMPLETO - Il giornalista Mario Sconcerti presenta la finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid per il Corriere della Sera: "Non ci sarà una sola partita stasera, la Juve cambierà continuamente, spezzerà la sua gara in continue fasi diverse. È questo che intende Allegri quando dice 'dovremo essere diabolici', significa essere sempre diversi ma logici. Ci sarà un avvio molto veloce, durerà probabilmente 12-15 minuti, per provare se stessi e far capire al Real che la Juve è pronta. Poi saranno gli altri a fare la partita, la Juve ad aspettare e ripartire. Credo che questa fase durerà fino a 5-6 minuti prima della chiusura del tempo. Se non ci saranno stati gol, ricomincerà il Real attaccando.Non c’è nessun pronostico serio in una partita unica fra due squadre che si equivalgono. Una appena migliore come qualità individuale, l’altra migliore nella possibilità di costruirsi spazi. Sarà una partita corretta, equilibrata,. Solo doti diverse". LEGGI QUI IL RESTO DELL'ANALISI - "Nell'ultima conferenza stampa hanno punzecchiato troppo Higuain. EGuardate cos’è successo in semifinale: giorni a parlare della sua scarsa incidenza in Europa, e poi ha segnato una doppietta fuori casa al Monaco. Mica male per uno che non è decisivo…". LEGGI QUI IL RESTO DELL'INTERVISTA - "La Juve ha più chances del Real Madrid, ecco perché". LEGGI QUI L'ANALISI DELL'EX CT DELL'ITALIA - "A Berlino la Juve veniva da una ricostruzione della squadra, veva vinto il campionato e dopo era andata in finale. Sembrava quasi una cosa casuale, invece in questi due anni c'è stata una programmazione di crescita amplificata dalla assoluta consapevolezza della propria forza.Che si merita, per tutta la sua vita da campione". LEGGI QUI IL RESTO DELL'INTERVISTA