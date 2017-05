Sono tanti i nomi che circolano in casa Juve, ma tra i tanti obiettivi ce n'è uno che è un autentico sogno: Angel Di Maria. Arrivare all'argentino non sarà facile per una marea di motivi: prezzo del cartellino, ingaggio, vecchie remore con il PSG che non rendono facile trattare con i parigini. Ma la Juve continua a pensarci. E studia il colpaccio.