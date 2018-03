L'ex attaccante di Inter e Milan, Hernan Crespo, ha parlato a Radio 24: "Perchè io mai alla Juve? Non ci sono state le condizioni. Nel 95 ebbi un colloquio con Lippi, mi avevano detto 'impara l'italiano e vieni da noi', poi Sivori ha detto che c'erano tanti altri come me. Siam stati ancora vicini dopo, ma alla fine andai alla Lazio. Argentina? Son curioso di vedere cosa propone Sampaoli. Si è preso una responsabilità, ha materiale che permette di sognare, ma senza un ordine e un'idea non si va da nessuna parte. Non si può pensare solo di dare la palla a Messi".