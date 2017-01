Il suo giorno è oggi. Prima le visite mediche, poi le firme sui contratti, le sue prime parole invece sono già arrivate ieri. Emozionato più che mai, il primo bacio alla Juventus di Riccardo Orsolini nel freddo di Milano aspettando l'ufficialità. Burocrazia, chiaro: l'affare è fatto. E lui risponde subito con personalità: "Voglio giocarmi le mie carte alla Juve, già da luglio prossimo". Segnalo chiaro, preciso, Riccardo ha pochi dubbi e il suo agente Di Campli lo accompagna negli ultimi passaggi di un'operazione lunga ma adesso completata. Eppure, piena di retroscena da raccontare anche nei dettagli e nelle ultime ore.



MAXI AFFARE E COSTI - Dopo gli ultimi accorgimenti tra Juventus e Ascoli, confermando la scelta di far terminare ad Orsolini la stagione in Serie B, l'affare è stato allargato a tanti giocatori e chiuso per una cifra molto importante. La base fissa sarà da 6,5 milioni di euro pagabili in più rate, ma questa la valutazione sicura di Orsolini. In più, l'Ascoli si è riservato 5,5 milioni di euro di bonus potenziali legati alle presenze di Riccardo con la Juventus ma anche alle future presenze in Nazionale, simbolo di quanto si creda in lui in ottica futura. Per un costo totale molto alto ma che include una sinergia tra Juve e Ascoli su molti giocatori, da Tamba e Slivka (due giovani della Juventus che finiranno nelle Marche) fino a Beltrame, Garcia Tena, Vitale e soprattutto Favilli su cui Marotta e Paratici mantengono il controllo. Si è parlato anche di Simone Ganz, altra opzione su cui ragionare insieme. E un nuovo canale aperto.



EMOZIONI E PAURA - Le prime ore da juventino di Riccardo Orsolini sono state piene di emozione. Poca abitudine alla sovraesposizione mediatica, tanta spontaneità e... tanta PlayStation, dove l'ala classe 1997 adora rifugiarsi quando le domande degli amici diventano troppe. "Vai alla Juve?", ora non dovrà più neanche rispondere: sì, è fatta. Eppure, tra molte sensazioni indelebili e positive sono giorni di paura per Orsolini. Lui come la sua famiglia è in ansia per i suoi nonni, residenti in piena area sismica: il tetto della loro casa è crollato con una delle ultime scosse di terremoto, ora sono tra le mani della protezione civile in una situazione tremenda, loro come tanti italiani a cui va il nostro pensiero. Che viene prima di qualsiasi trattativa, Orsolini lo sa. E il suo sorriso a metà dice tutto.