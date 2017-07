Almeno per il momento, Patrik Schick non si muove dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Ansa, infatti, i blucerchiati avrebbero tolto il giovane e talentuoso attaccante ceco dal mercato. I problemi riscontrati durante le visite mediche con la Juventus hanno bloccato l'affare, anche se, nelle ultime ore, sembra tornato in auge l'interessamento bianconero.



Se la trattativa tornerà a scaldarsi sarà soltanto dopo Ferragosto, quando Schick verrà sottoposto a nuovi accertamenti. Al termine delle nuove analisi si valuterà l'opportunità di rimetterlo in vendita. Se tutto andasse bene, la Vecchia Signora potrebbe ripartire in pole per il classe '96, ma Inter e Paris Saint-Germain restano alla finestra..