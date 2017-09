Il titolo della Juventus recupera punti e si avvia a pareggiare il massimo mai ottenuto, quello 0,965 euro visto a Piazza Affari lo scorso maggio. Le azioni erano calate di molto, fino al minimo di 0,5215 euro del 15 giugno, prima di risalire a 0,8225 euro, visto nella seduta di ieri, martedì 19 settembre. Il motivo è da attribuire ai risultati dell’esercizio 2016-2017: ci si attendeva un bilancio record, e i numeri del primo semestre del 2017, da gennaio a giugno, hanno confermato, dando garanzie importanti. I ricavi, come riportano i dati di Exor e della stessa Juventus, rispettivamente di giugno 2017 e dicembre 2016, andranno quasi sicuramente a superare i 550 milioni di euro, così l'esercizio bianconero 2016/17 potrà chiudere sopra i 40 milioni. Da qui, come sottolineato da Calcio & Finanza, l'ipotesi di un dividendo a valere sull’utile realizzato da parte del consiglio di amministrazione della Juventus, che si riunirà venerdì 22 settembre per approvare il progetto di bilancio al 30 giugno 2017, e che in tal sede lo proporrà all'assemblea dei soci.