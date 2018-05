La Juventus punterà forte su Mattia Caldara nella prossima stagione. Il difensore classe '94 arriverà finalmente a destinazione nel prossimo luglio, dopo il prestito all'Atalanta da cui i bianconeri hanno acquistato il centrale che sarà colonna della Nazionale. E quei 20 milioni (con bonus) spesi fruttano già una valutazione nettamente più alta per Caldara: non è un caso se alcune settimane fa è arrivata una proposta dalla Francia per il difensore centrale lanciato da Gasperini. Pronta una cifra superiore ai 40/45 milioni per la Juve che ha gentilmente declinato qualsiasi sondaggio per Mattia.



FIDUCIA TOTALE - La dirigenza della Juve è convinta che Caldara sia il presente e il futuro della difesa bianconera. Da qui la scelta di rifiutare ogni offerta, nonostante diversi top club si siano attivati per un difensore così promettente. Il difensore prodotto del settore giovanile dell'Atalanta sarà certamente nel pacchetto arretrato della Juve a prescindere dalla scelta sull'allenatore, mentre saranno da valutare alcune posizioni a fine stagione tra cui quella di Rugani e di Barzagli. Intanto, Caldara non si tocca. E la Juve lo aspetta...