L'interesse della Juve per Adam Lallana, rivelato quest'oggi dai media inglesi, è solo l'ultimo esempio degli assalti che la dirigenza dei Reds dovrà respingere per trattenere i propri talenti. Come riportato dal The Guardian, i bianconeri valutano (in alternativa al trequartista della Nazionale inglese, corteggiato anche da PSG e Barcellona) il profilo di Emre Can. Un altro gioiello allenato da Klopp potrebbe quindi essere protagonista del pressing di Marotta e Paratici nel corso della prossima estate: il tedesco ha già collezionato 20 presenze in stagione, condite da 3 gol.