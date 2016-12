La Juventus ha chiuso il colpo Rincon e continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo. Witsel è il sogno, Gagliardini l'alternativa, ma se a far spazio ai due sarà sicuramente il trequartista brasiliano Hernanes, c'è un altro giocatore che rischia di rimanere ai margini delle rotazioni di Massimiliano Allegri: Mario Lemina.



DAL RISCATTO ALLA... - Al termine della passata stagione, dopo un rendimento altalenante in pochi avrebbero scommesso sul pagamento del riscatto da parte della Juventus all'Olympique Marsiglia. Il dg Beppe Marotta, a sorpresa, versò il 29 aprile i 9,5 milioni di euro previsti dalla clausola sottoscritta con il club francese rilanciando Lemina nel centrocampo bianconero.



...BOCCIATURA - Dopo un'estate di lunghi corteggiamenti da parte di club tedeschi e non solo, Lemina è stato trattenuto a Torino. Dopo un inizio di stagione da titolare (5 presenze nelle prime 6 di campionato e due volte in Champions League), tuttavia, con il rientro di Marchisio il centrocampista franco gabonese è completamente uscito dalle rotazioni di Allegri che lo ha schierato in campo soltanto per 69 minuti (mai da titolare) nelle ultime nove gare di Serie A.



SARA' ADDIO? - Lemina è stato convocato ufficialmente dalla nazionale del Gabon per prendere parte alla Coppa d'Africa e anche questo impegno internazionale (programmato da tempo), non aiuterà Lemina a ritrovare spazio nel proseguo della stagione. Per questo un addio alla fine della sessione invernale del calciomercato non è così improbabile. L'RB Lipsia, che già in estate lo aveva corteggiato, è in lotta per il titolo di Bundesliga e sta nuovamente pensando a lui per rinforzare la rosa. L'alternativa è rappresentata dall'Hertha Berlino, ma la Juventus non vuole privarsene per meno di 15 milioni di euro. Operazione difficile, per un futuro ancora più complicato.