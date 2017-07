Strano il destino di Marko Pjaca, arrivato lo scorso alla Juventus dopo un avvincente derby di mercato col Milan nell'entusiasmo generale alla luce degli scampoli di classe regalati con la sua nazionale nell'ultimo Europeo. Una stagione difficile, la prima, in Italia agli ordini di Allegri, tra incomprensioni di natura tattica e il grave infortunio alla gamba che lo ha escluso dall'ultima parte di campionato. Mentre prosegue il suo recupero nei primi giorni di ritiro a Vinovo, attorno all'esterno croato si susseguono i rumors di mercato, tutti nell'ottica di una partenza per ritrovare continuità nella stagione che porta al Mondiale. Dopo la Lazio nell'ambito dei discorsi su Keita, anche la Fiorentina ha sondato la disponibilità della Juventus indicando Pjaca come una possibile contropartita nell'affare Bernardeschi.



Marotta non ha detto di no, ma va convinto il giocatore ad accettare questa destinazione. Quel che è certo è che le due società lavorano intensamente per raggiungere l'accordo per il fantasista di Carrara, con i viola che chiedono una cifra vicina ai 50 milioni tra parte fissa e bonus e la Juve che sta cercando di abbassarla. Bonus a parte, anche il nome di Tomas Rincon, centrocampista acquistato dal club campione d'Italia soltanto 6 mesi fa dal Genoa per 9 milioni, piace alla Fiorentina e può rappresentare una chiave di volta. Dopo Douglas Costa, la Juve vuole stringere anche per Bernardeschi. Con Pjaca e Rincon pronti a fare le valigie in direzione opposta.



FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com