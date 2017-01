Tomas Rincon ha parlato nuovamente, dopo le parole rilasciate in conferenza stampa e se non si tratta di parole d'amore, poco ci manca. "Si parlava di altre squadre - ha detto a Prensa de Barinas - , ma come ho sentito il nome della Juve non ho avuto dubbi. È la più grande squadra italiana e voglio vincere molti titoli qui".



Poi il messaggio per tutti, legato alla sua esperienza: "Il nostro calcio (venezuelano, ndr) è in crescita, devono invogliare le persone a sognare e rendersi conto che niente è impossibile con il duro lavoro e il sacrificio. Voglio dirlo ai bambini: nulla è impossibile, i sogni, con il sacrificio e il duro lavoro, possono diventare realtà"