Un rinnovo delicato. Giorgio Chiellini tra un anno andrà a scadenza con la Juventus, una situazione tutta da definire e affrontare dopo l'ultimo ritocco contrattuale arrivato nel 2014, quando il difensore della Nazionale si è legato ai colori bianconeri fino al 2018. Adesso il perno della BBC dovrà ridiscutere il proprio accordo con la Juve visto che la scadenza si avvicina; ma con presupposti diversi, dato anche l'arrivo futuro di Caldara e il decollo di Rugani nelle gerarchie difensive bianconere.



DISCORSO APERTO - Ad ora, la Juve non ha alcun accordo con Chiellini né ha iniziato una trattativa per rinnovare. Ma è chiaro che non sarà un discorso scontato e semplice: Giorgio guadagna quasi 3,5 milioni all'anno (fonte La Gazzetta dello Sport, inizio stagione) più eventuali premi, ma nel prossimo agosto compirà 33 anni e andrà studiata una strategia precisa per la sua permanenza in bianconero oltre il 2018, quando di anni ne avrà 34. La Juve potrebbe proporre a Chiellini un ruolo più defilato alla lunga, col passare degli anni. Ma se arrivassero proposte diverse? E soprattutto, quale ingaggio potrà accontentare le parti? Tutto aperto, rinnovo delicato. Nessuna crepa, solo un futuro da (ri)scrivere tra Chiellini e la Juventus.